Metro: Aktienanalyse vom 08.07.2018

An der Börse Toronto schloss die Metro-Aktie am 06.07.2018 mit dem Kurs von 44,22 CAD. Die Metro-Aktie wird dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Metro nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,88 liegt Metro unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent). Die Branche "Retail - Consumer Staples" weist einen Wert von 26,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Metro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Consumer Staples"-Branche sind im Durchschnitt um -1,78 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,27 Prozent im Branchenvergleich für Metro bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent im letzten Jahr. Metro lag 2,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Metro als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Metro vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 4,03 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 44,22 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".