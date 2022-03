Metro-Aktie: Die Woche endete tiefrot

Über fünf Handelstage hinweg setzte die Metro-Aktie ihren steilen Abwärtstrend fort. Begonnen hatte die Bewegung bereits am 17. Februar, als es den Bullen nach einem Hoch bei 10,26 Euro nicht gelang, das am 10. Februar bei 10,28 Euro ausgebildet Hoch zu überwinden. Auch in der neuen Woche könnte die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt werden, denn der steile Abwärtstrend ist bislang ungebrochen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung