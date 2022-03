Metro Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Am 19.03.2022, 05:39 Uhr notiert die Aktie Metro -Cn an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 69.42 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lebensmitteleinzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Metro -Cn-Aktie beträgt dieser aktuell 63,83 CAD. Der letzte Schlusskurs (69,42 CAD) liegt damit deutlich darüber (+8,76 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Metro -Cn somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (67,77 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Metro -Cn-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Metro -Cn auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,64 % ist Metro -Cn im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (91,98 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 90,34 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Metro -Cn wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 9 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Metro -Cn liegt im Mittel wiederum bei 69,25 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 69,42 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,24 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Metro -Cn insgesamt die Einschätzung "Hold".