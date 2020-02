Metro Aktie: Turnaround in Sicht?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit um Metro steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Was ist los bei Metro? Denn hier geht es derzeit stark nach unten. Die Entwicklung! In der letzten Woche ging es um gut 1 % nach unten, in den letzten zwei Wochen um über 3 % und seit Jahresanfang schon über 12 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!