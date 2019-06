Metro Aktie: Spannend, spannender, Metro!

Mit einem Plus von 0,40 Euro bzw. rund 2,6% ging die Metro-Aktie (Stammaktien) am Montag aus dem Xetra-Handel in den Feierabend. Der Schlusskurs lag bei 15,945 Euro und damit nur 5,5 Cents unter dem Angebot, das von der „EP Global Commerce VI GmbH“ bzw. kurz EPGC abgegeben worden ist. Denn die wollen 16,00 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 Euro je Metro-Vorzugsaktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



