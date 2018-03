Metro Aktie: Lieferdienst wird ausgebaut!

Liebe Leser,

der Lebensmittelgroßhändler Metro will vor allem seinen Kunden aus der Gastronomie das Leben einfacher machen. In der österreichischen Hauptstadt Wien gibt es deshalb schon seit einiger Zeit einen Express-Lieferservice. Damit sollen Betriebe laut dem Unternehmen in der Lage sein, eigene Lagerstände gering zu halten und die Menge an verdorbenen Lebensmitteln ließe sich reduzieren.

Der Service wird ab dieser Woche jetzt auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.