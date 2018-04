Metro-Aktie: Kurseinbruch nach gesenkter Jahresprognose!

In der vergangenen Woche hat das Metro-Management seine Anleger mit einer Prognosesenkung vor den Kopf gestoßen. Nachdem die Jahresziele gesenkt wurden, trennten sich die Aktionäre am Freitag in großem Stil von ihren Anteilen. Der Kursabschlag betrug etwa 11 %!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wo liegen aktuell die Baustellen?

Das Wachstum bereitet dem Handelsunternehmen Probleme. Speziell das früher so gut laufende Russland-Geschäft erweist sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.