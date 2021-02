Metro-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Zu Wochenbeginn brach der Kurs der Metro-Aktie um 8,7 Prozent ein, in Euro ermäßigte sich der Kurs um rund 90 Cent. Von den 90 Cent entfielen 70 Cent auf die Dividende, da die Aktie am Montag ex Dividende gehandelt wurde. Dass der Kurs zusätzliche Verluste verzeichnete, war kein gutes Zeichen. Am Dienstag geht es weiter abwärts und unter den charttechnischen Support ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!