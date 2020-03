Metro Aktie: Jetzt dreht sich alles nur noch um Corona!

Im Zuge der Corona-Krise verlieren andere Themen mehr und mehr an Bedeutung. Das zeigt sich unter anderem bei der Aktie von Metro überdeutlich. Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch einen US-Konzern haben auf den Kurs keinerlei Auswirkungen mehr. Auch dass am Donnerstag ein neues 52-Wochen-Tief erreicht wurde, hat keinerlei Bedeutung. Die Charttechnik an sich rückt vollends in den Hintergrund.

