Metro Aktie: Gibt es endlich Klarheit?

Die Mitarbeiter der Metro-Tochter Real wissen immer noch nicht, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Zumindest scheint sich beim Verkauf der Einzelhandelskette aber etwas zu tun. Die Investorengruppe SCP aus London meldete jüngst bei der EU-Kommission den Kauf von Real an. Die Genehmigung der Behörden gilt als Formsache, der Deal dürfte also schon in trockenen Tüchern sein.

Es bleibt spannend!

