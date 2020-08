Metro Aktie: Endlich ein Lebenszeichen!

Metro traut sich wieder was: Wie der Großhandelskonzern am Dienstag mitteilte, konnte man angesichts der jüngsten Geschäftserholung nun endlich eine Prognose für das aktuelle Fiskaljahr (per Ende September) abgeben.

Demnach erwarten die Düsseldorfer für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 3,5 bis 5 Prozent. Der bereinigte operative Ertrag (EBITDA) werde sich zwischen 200 und 250 Millionen einpendeln.

„Die Umsätze der Metro haben sich ...



