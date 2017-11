Metin Hakverdi und Andreas Schwarz: Maßnahmen der Bundesregierung gegen Umsatzsteuerbetrug auf Online-Plattformen gefordert

Berlin (ots) - Beim Online-Handel mit Waren aus Drittländernwerden Einfuhrumsatz- und Umsatzsteuern nicht von allen Händlernabgeführt. Online-Marktplätze wie Ebay und Amazon dienen Händlern ausDrittländern als Verkaufsplattform. Damit werden dem StaatSteuereinnahmen in Millionenhöhe vorenthalten.Dazu Andreas Schwarz, Sprecher für Finanzpolitik der LandesgruppeBayern in der SPD-Bundestagsfraktion und Metin Hakverdi, Mitglied imFinanzauschuss des Deutschen Bundestages:"Wir müssen Online-Plattformen in die Pflicht nehmen. Plattformen,die Steuerhinterziehung ermöglichen, müssen mit Konsequenzen rechnen.Ich würde es begrüßen, wenn die Bundesregierung hier einzelneMaßnahmen mit den Bundesländern abstimmt. Deutschland sollte sich ambritischen Modell orientieren: Diese sieht eine Haftung derVerkaufsplattformen vor, wenn Online-Händler sich ihrer Steuerpflichtentziehen. Auch eine Sperrung der jeweiligen Online-Plattform istmöglich", so Metin Hakverdi.Händler, die sich an das Steuerrecht halten, haben einenerheblichen Wettbewerbsnachteil. Händler, die gezielt die deutscheUmsatzsteuer hintergehen, können zu günstigeren Preisen Waren undDienstleistungen anbieten."Für mich als Unternehmer ist klar, dass wir in Deutschlandendlich für Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen müssen. Es kann nichtangehen, dass deutsche Einzelhändler brav ihre Steuern abführen undchinesische Anbieter unter Mithilfe von Plattformen wie Amazon sichvor der Steuer in Deutschland drücken. Es gibt Möglichkeiten dies zuunterbinden, die das BMF bisher ungenutzt ließ. Ich hoffe, dass wirohne Wolfgang Schäuble hier jetzt schneller vorankommen", so AndreasSchwarz abschließend.Pressekontakt:Anne JacobsPressesprecherin der Landesgruppe Bayernin der SPD-BundestagsfraktionPlatz der Republik 1 * 11011 BerlinMobil: 0174 / 878 5351Mail: presse@annejacobs.deTel. 030 / 227 53848 * Fax 030 / 227 56927Web: www.spd-landesgruppe-bayern.deOriginal-Content von: Bayern SPD im Bundestag, übermittelt durch news aktuell