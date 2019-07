Methode Electronics: Der Hammer!

Per 18.07.2019, 12:27 Uhr wird für die Aktie Methode Electronics am Heimatmarkt New York der Kurs von 28.48 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Fertigungsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Methode Electronics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Methode Electronics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Methode Electronics-Aktie ein Durchschnitt von 27,89 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,46 USD (+2.04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (27,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4.67 Prozent Abweichung). Die Methode Electronics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Methode Electronics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Methode Electronics beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,59 Prozent und liegt mit 0,3 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,29) für diese Aktie. Methode Electronics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Methode Electronics zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.