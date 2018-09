Methode Electronics: Endlich geschafft?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Methode Electronics unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste". Die Methode Electronics-Aktie notierte am 14.09.2018 mit 38,4 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Methode Electronics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Methode Electronics-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Methode Electronics vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 50 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,4 USD) ausgehend um 30,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Methode Electronics von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,15 % ist Methode Electronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hardware (2,11 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,96 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Methode Electronics mit einem Wert von 12,11 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hardware" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 134,65 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.