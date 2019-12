Methanex: Was passiert jetzt?

Für die Aktie Methanex aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 25.12.2019, 16:09 Uhr, ein Kurs von 51.32 CAD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Methanex einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Methanex jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Methanex erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Methanex vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (65 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,29 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Methanex erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Methanex verläuft aktuell bei 52,47 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 51,29 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 50,72 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Methanex-Aktie der aktuellen Differenz von +1,12 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Methanex. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.