Unterföhring (ots) -- Ab Freitag, 28. April immer freitags um 21.05 Uhr auf Sky 1sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go- Mit der 80er-Jahre-Ikone Rob Lowe ("St. Elmo's Fire") in derHauptrolle22. März 2017 - Gnadenlos schwarzhumorig, unerwartet und überausmenschlich: das ist die neue Dramedy-Serie "You, Me and theApocalypse" auf Sky 1. Im Angesicht eines Kometeneinschlags treffensich 15 Menschen in einem Bunker, jeder aus einem anderen Winkel derErde. Doch die zufällige Auswahl scheint einem höheren Prinzip zufolgen und mit der mysteriöse Geheimorganisation "Deus ex Machina"zusammenzuhängen. "You, Me and the Apocalypse" kombiniertEndzeitstimmung mit schwarzem Humor und ist ab 28. April immerfreitags um 21.05 Uhr auf Sky 1 zusehen. Zudem kann die Serie überSky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibelabgerufen werden.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "'Im Mittelpunkt von 'You, Me and the Apocalypse' stehtFather Jude, gespielt von der 80er-Jahre-Ikone Rob Lowe (u.a. "St.Elmo's Fire"), der nach 'Parks and Recreation' seinen nächstenDramedy-Hit feiert."Über "You, Me and the Apocalypse":Ob kettenrauchender, fluchender Priester (Rob Lowe), züchtigeNonne (Gaia Scodellaro), geflohene Gefängnisinsassin (Jenna Fisher)oder Bankangestellter (Mathew Baynton), der an seinem Geburtstagentdeckt, dass seine Frau vor Jahren mit seinem Zwillingsbruderdurchgebrannt ist: Als ein Komet droht, die Erde zu zerstören,bleiben der Menschheit noch exakt 34 Tage bis zum Exodus. 15 Personenretten sich in einen Bunker - doch das Schicksal hätte sich einenschlechten Scherz erlaubt, sollten ausgerechnet sie den Neubeginn derZivilisation begründen müssen. Oder steckt ein tieferer Plandahinter, eventuell gesponnen von der Geheimorganisation "Deus ExMachina"?Originaltitel: "You, Me and the Apocalypse", Dramedy, GB/USA 2015,1. Staffel, 10 Episoden. Regie: Michael Engler. Darsteller: Rob Lowe,Jenna Fischer, Megan Mullally, Mathew Baynton, Pauline Quirke,Paterson Joseph. Ab 28. April immer freitags um 21.05 Uhr auf Sky 1,Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).