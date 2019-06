MeteoViva ist für Asset Manager die Lösung für mehr Nachhaltigkeit / Smart-Data-Lösung liefert wichtige Bausteine für die nachhaltige Ausrichtung von Immobilienportfolios

Jülich (ots) - Umfassende Kooperationen von Deka und Generali RealEstate verhelfen MeteoViva zu weiterer ExpansionDer Einzug digitaler Technik in der Immobilienbranche sowie dierasant wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit für Immobilienfondsbeflügeln das Geschäft von SmartBuilding- und AI-Anbieter MeteoViva.Erst vor Kurzem hat das Jülicher Technologieunternehmen mit DekaImmobilien eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, wonach innerhalbder nächsten drei Jahre mindestens 100 Deka-Immobilien weltweit mitder patentierten MeteoViva Climate Technologie ausgestattet werden.Damit möchte Deka den CO2-Ausstoß und das Raumklima seiner Gebäudeoptimieren. Außerdem soll in allen Objekten dasEnergiemanagement-System von MeteoViva (MeteoViva EMS) zum Einsatzkommen. Zugleich läuft der Rollout mit Generali Real Estate."Für Asset Manager ist MeteoViva Climate in mehrfacher Sichtinteressant", erklärt MeteoViva-Geschäftsführer Dr. Jan Scheffler dassteigende Interesse. Mit einer deutlich besseren CO2-Bilanz ihresPortfolios erfüllen sie zum einen die Anforderungen der Investoren.Zum anderen erhöht sich mit dem Einsatz der Smart-Data-Anwendungspürbar die Qualität des Raumklimas, was unmittelbar Auswirkungen aufdie Mieterzufriedenheit und damit die Stabilität des Fonds hat.Schließlich ist die digitale Technologie, die mit Hilfe vonkünstlicher Intelligenz und Simulation smarte Daten für dieGebäudetechnik liefert, als Add-on ohne großen Aufwand in dievorhandene Gebäudeautomation integriert."Mit unserer digitalen Lösung liefern wir Asset Managern außerdemein dringend benötigtes Analyse-Tool", ergänzt Dr. Scheffler. Nichtnur Investoren, sondern auch die Regulierungsbehörden verlangen vonFondsbetreibern inzwischen, dass sie sich systematisch mitNachhaltigkeitskennzahlen auseinandersetzen. Mit MeteoViva EMS habendie Fonds nun erstmals die Möglichkeit, die Verbrauchsdaten allerObjekte zentral in einem Energiemanagement-System zu erfassen,auszuwerten und zu dokumentieren sowie aus den Ergebnissen weitereMaßnahmen zur Energiereduzierung abzuleiten.Für das Jülicher Innovationsunternehmen bringen die beidenKooperationen mit namhaften, international tätigen Asset Managerneinen neuen Wachstumsschub. "Wir unterstreichen damit eindrücklichunsere Führungsposition am Markt als nachhaltigeGebäudeklimasteuerung und können MeteoViva Climate als diezukunftsweisende Standardlösung für ein smartes technischesGebäudemanagement in kommerziellen Objekten etablieren", begründetDr. Scheffler. Der gute Auftragsbestand sei darüber hinaus dieoptimale Basis, um die Internationalisierung voranzutreiben. So hatMeteoViva gerade begonnen, die Kapazitäten in Frankreich und Englandauszubauen.MeteoViva Climate ist eine Entwicklung des JülicherTechnologieunternehmens MeteoViva GmbH: Die zukunftsweisende Lösungermöglicht smartes Gebäude- und Energiemanagement und hat bereitsmehr als 3,5 Millionen Betriebsstunden Erfahrung bei seinen Kundenweltweit. Das patentierte System arbeitet vorausschauend,selbstlernend, senkt Betriebs- und Energiekosten sowie CO2-Emissionendeutlich - und ist der optimale Partner für Eigentümer, FacilityManager und Nutzer von gewerblichen Gebäudeportfolios. Die MeteoVivaGmbH hat 26 Mitarbeiter und Gesellschaften in der Schweiz und denUSA.Pressekontakt:MeteoViva GmbHDr. Jan SchefflerTel: 02461-981 03 220Email: jan.scheffler@meteoviva.comOriginal-Content von: MeteoViva GmbH, übermittelt durch news aktuell