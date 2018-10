Metastudie belegt: Energieeffizientes Bauen nicht grundsätzlich wirtschaftlich

Berlin (ots) - Eine vom Bauherren-Schutzbund e.V. in Auftraggegebene Metastudie belegt, dass Vorgaben zur Energieeinsparung imWohngebäudebereich sich nicht darauf stützen können, grundsätzlichwirtschaftlich zu sein. Die Politik müsse sich an dieser Stelleehrlich machen, mahnt die Verbraucherschutzorganisation aus Berlin.Das Fraunhofer-Informationszentrum für Raum und Bau hat dieErgebnisse der wichtigsten Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeitenergetischer Investitionen beim Wohngebäudebau verglichen. DasFazit: Die zahlreichen Forschungsergebnisse können insgesamt wederdie Wirtschaftlichkeit energieeffizienter Baumaßnahmen, noch dasGegenteil generell belegen. Durch die verschiedenenUntersuchungsansätze sind allgemeine Aussagen zur Wirtschaftlichkeitnicht möglich. Vielmehr komme es immer auf den Einzelfall an."Der Gesetzgeber ist gefordert, klare Aussagen zu treffen, inwelchem Rahmen man Bauherren und Mieter künftig an den gestecktenKlimaschutzzielen beteiligen will", appelliert Florian Becker,Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbund e.V. Hierzu müsse einegesellschaftspolitische Diskussion angestoßen werden, mit welchemInvestitionsvolumen der Wohngebäudebereich zum Klimaschutz beitragensoll und in welchem Umfang Wohneigentümer durch energieeffizientesBauen an den Kosten beteiligt werden sollen. "Wenn der Rahmenabgesteckt ist, kann über finanzielle Entlastungen der Verbraucher,wie zielgerichtete Fördermaßnahmen und neue Technologien, diskutiertwerden", so Becker.Die ewige Diskussion, ob Investitionskosten in Energieeffizienzdurch Einsparungen wieder eingespielt werden können, ist mit Blickauf die Ergebnisse der Metastudie nicht zielführend. Vielmehr führees zu einer Erwartungshaltung beim Verbraucher, die vielfach nichterfüllt werden kann. Auch die Industrie nimmt Becker in die Pflicht:"Statt auf immer mehr Dämmung zu setzen, sollten sich Herstellerdarauf konzentrieren, die Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit derBaustoffe bei der Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung wesentlichzu verbessern." So würde man die Umwelt schonen und Verbraucherlangfristig entlasten.Die Metastudie "Wirtschaftlichkeit baulicher Investitionen beiErhöhung energetischer gesetzlicher Anforderungen" wurde heute aufdem "Bautechnischen Forum - Energieeffizient bauen" in Berlinvorgestellt. Die jährlich stattfindenden und hochkarätig besetztenBauforen sind eine Veranstaltungsreihe des Bauherren-Schutzbund e.V.Sie fördern den Dialog zwischen Politik, Wissenschaft, derBauwirtschaft und den Verbrauchern zu grundlegenden baurechtlichenund bautechnischen Themen.Zur vollständigen Studie:www.bsb-ev.de/studien/analysen-und-studien/Zum Positionspapier des BSB:www.bsb-ev.de/positionen/positionen-und-stellungnahmen/Pressekontakt:Ihr AnsprechpartnerErik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400 339 502Fax 030 400 339 512E-Mail: presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deVereinsregister-Nr. 15 743 NZAmtsgericht Charlottenburg1.Vorsitzender: Peter MauelOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell