Metallurgical of China: Tut sich da was?

Der Metallurgical of China-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 2,21 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".Unser Analystenteam hat Metallurgical of China auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Derzeit schüttet Metallurgical of China höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs. Der Unterschied beträgt 1,67 Prozentpunkte (3,55 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

