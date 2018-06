Metallsektor: Verschuldung wird zum Problem / Kreditversicherer Coface erwartet unterschiedliche Preisentwicklung für Metalle

Mainz (ots) - Zunehmender Protektionismus in den USA und Europasowie die Gegenmaßnahmen Chinas legen sich zwar auf die Zuversichtund die Investitionsneigung in den Metallbranchen. Vorerst sind dieZölle aber noch keine wirkliche Gefahr für das Wachstum. Zu einemgrößeren Problem könne sich dagegen die Verschuldung vielerUnternehmen entwickeln. Das meint der Kreditversicherer Coface ineinem neuen Panorama zum weltweiten Metallsektor.Bis Ende 2019 erwartet Coface unterschiedliche Trends: Während diePreise für Basismetalle steigen, werden die für Eisenmetalle wegender anhaltenden Überproduktion sinken. Technologische Entwicklungenlassen den Verbrauch von Metallen steigen. Die aktuelle Nachfrage istdie stärkste seit der Krise 2008. Im Zusammenspiel mit demschwächeren US-Dollar hat das zu einer Preisrallye geführt. So stiegder Preis für Aluminium um 37 Prozent, für Kupfer um 44 Prozent undfür Nickel um 53 Prozent. Kobalt wurde um das Vervierfache teurer,Zink um das Doppelte, jeweils verglichen mit 2016. Trotzdem bleibtdie Metallindustrie bei Coface eine der riskantesten Branchen mit derBewertung "hohes Risiko". Vor allem schwächere Marktteilnehmer stehenin Abhängigkeit von Großhändlern und großen Kunden.Der Metallsektor hat schon immer auf politische Einflüsse undgeopolitische Verwerfungen mit Preisschwankungen reagiert. EinHandelskrieg würde aber definitiv das Kreditrisiko der Unternehmenerhöhen. Coface erwartet, dass schon in diesem Jahr dieInvestitionsbereitschaft und die Zuversicht wegen des zunehmendenProtektionismus negativ beeinflusst werden. Zudem deuten alle Zeichendarauf hin, dass die Weltwirtschaft ihre Wachstumsspitze erreicht hatund die Metallpreise ab 2019 nach unten tendieren werden.Kurzfristig werden allerdings die Unwägbarkeiten die Preise nochein Stück nach oben treiben. Davon profitieren die wichtigstenBasismetalle, die von der starken Nachfrage nach Batterien undelektronischen Komponenten getrieben werden. Im Gegensatz dazu werdedie Stahlpreise im selben Zeitraum voraussichtlich um 20 Prozentfallen. Grund ist die anhaltende Überproduktion in China, da dieProduzenten auch bei Preisrückgängen die Herstellung nicht wesentlichzurückfahren. Zudem verstärkt die hohe Verschuldung der Unternehmendiesen Preiseffekt. Die Nettoverschuldungsquoten sind besonders inChina sehr hoch, wo die Branche von den großen staatseigenenUnternehmen dominiert wird. Aber auch in den USA sind Unternehmenvermehrt gezwungen, ihren Cashflow zu korrigieren.Mehr zur Metallbranche sowie alle Länder- und Branchenbewertungen:www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131 / 323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell