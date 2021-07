Metallis beginnt das Explorationsprogramm 2021 in seiner Liegenschaft Kirkham

Quelle: IRW Press

8. Juli 2021, Vancouver, BC: Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; OTCQB: MTLFF) (das „Unternehmen“ oder „Metallis“) gab heute den Beginn des Explorations- und Bohrprogramms 2021 des Unternehmens (das „Programm“) in seiner Liegenschaft Kirkham (die „Liegenschaft“), an der das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung hält, bekannt. Die Liegenschaft befindet sich im ergiebigen Eskay Camp des Golden Triangles im nordwestlichen British Columbia, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung