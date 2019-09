Hamburg (ots) - Metallica und San Francisco Symphony 1999 -legendär und unvergessen. Zwanzig Jahre später stehen die wohl größteHeavy-Metal-Band aller Zeiten und die Symphoniker wieder zusammen aufder Bühne. "S&M²" heißt der Mitschnitt von zwei umjubelten Auftrittenin San Francisco im September, zu sehen am 9. und 14. Oktober imCinemaxX. Tickets gibt es unter www.cinemaxx.de/metallica und an denTicketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos."Metallica & San Francisco Symphony: S&M2" bringt die Metal-Ikonenauf die Kinoleinwand. Für die zahllosen Fans in Deutschland einegeniale Chance, das Konzertrevival im Chase Center San Francisco ausnächster Nähe mitzuerleben. Regisseur Wayne Isham macht aus zweiausverkauften Shows einen packenden Konzertfilm, mit dem sich JamesHetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo einmal mehrins Herz ihrer Fans hämmern. Sie können sich auf eine Wiederbegegnungmit Metallica-Klassikern aus dem S&M-Album von 1999 freuen, plussymphonische Versionen jüngerer Songs. Dazu gibt es eine Einführungdurch die Band, die exklusiv nur im Kino zu sehen sein wird.Frontmann der San Francisco Symphony ist der legendäre ChefdirigentMichael Tilson Thomas, der damit seine letzte Saison in San Franciscoeinläutet.Kinotickets gibt es in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos sowieonline unter www.cinemaxx.de/metallica.Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxXService Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmendenCinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 8069 69.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Berlin, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle,Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld,Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wuppertal, WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell