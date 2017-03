--------------------------------------------------------------Metallicahttp://ots.de/mNhfA--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Heute ist es offiziell: Metallica kommen nach Europa und werden imRahmen ihrer WorldWired Tour auch in Deutschland zu sehen sein! DieRock-Ikonen werden ihr aktuelles Nr. 1-Album "Hardwired... ToSelf-Destruct" endlich live präsentieren. Ab Freitag gibt es die neueSingle "Now That We're Dead" aus "Hardwired... To Self-Destruct" beimRock-Radiosender Eures Vertrauens zu hören.Die Europatournee startet am 4. Und 6. September in Amsterdam undführt die Band am 14. September nach Köln, dem ersten Halt inDeutschland. Es folgen Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München undLeipzig - diese Shows finden alle Anfang 2018 statt. Metallicaspielen in insgesamt 38 Städten, das letzte Europakonzert findet am11. Mai 2018 in Helsinki statt.Die Tickets sind ab dem 24. März 2017 an allen bekanntenVorverkaufsstellen erhältlich. Vorab startet am 21. März der LegacyMet Club-Ticketverkauf. Alle weiteren Infos zu den verschiedenenTickets gibt es hier:http://www.cidentertainment.com/events/metallica-europe-tour-2017/ .Alle weiteren Infos gibt es unter www.metallica.comZu jedem über offizielle Wege gekauften Ticket gibt es einbesonderes Highlight: Die Konzertbesucher erhalten das Album"Hardwired... To Self-Destruct" gratis als digitale oder physischeStandard Version. Alle Informationen zum Erhalt des Albums gibt esmit den Ticket-Unterlagen nach Kauf via Email oder unterwww.metallica.com.Mit "Hardwired... To Self-Destruct" haben Metallica sich 2016fulminant zurückgemeldet und auf Anhieb Platz 1 der OffiziellenDeutschen Albumcharts sowie Platin erreicht. Zudem wurden JamesHetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo jetzt fürzwei ECHOs nominiert: Für ihr aktuelles Album "Hardwired... ToSelf-Destruct" sind Metallica in den Kategorien "Album des Jahres"und "Band International" im Rennen um den wichtigsten DeutschenMusikpreis. Ab Freitag gibt es die Single "Now That We're Dead" imRadio zu hören.Das Video zu "Now That We're Dead" gibt es hier zusehen:https://www.youtube.com/watch?v=QlF4rhAbwycMETALLICA live14.09.2017 Köln, Lanxess Arena16.09.2017 Köln, Lanxess Arena16.02.2018 Mannheim, SAP Arena29.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena07.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle09.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle26.04.2018 München, Olympiahalle30.04.2018 Leipzig, Leipzig ArenaPressekontakt:Jascha.Farhangi@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell