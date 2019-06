Metallarbeitgeberverbände legen Grundsatzpapier zur Zukunft des Automobilstandorts Deutschland vor

Berlin (ots) - Oberster Grundsatz ist Technologieoffenheit:11-Punkte-Plan zur Stärkung der Automobilindustrie imTransformationsprozessDie Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie habenheute ein 11-Punkte-Papier zur Zukunft des AutomobilstandortesDeutschland vorgelegt. Darin werden die notwenigen politischenMaßnahmen genannt, um den Standort Deutschland für dieAutombilindustrie als globale Leitregion zu erhalten.Die M+E-Verbände weisen darauf hin, dass die Automobilindustriedie wichtigste industrielle Einzelbranche ist. So hängenbeispielsweise deutschlandweit mehr als 850.000 Arbeitsplätze direktan der Automobilindustrie, die in den M+E-Arbeitgeberverbändenorganisiert sind. Unter Berücksichtigung der Vorleistungen ausanderen Branchen, angrenzenden Bereichen wie Werkstätten sowie derindirekten Effekte dürften es in etwa doppelt so viele sein. DieBranche steht für gut fünf Prozent der gesamtwirtschaftlichenWertschöpfung und 17,5 Prozent der deutschen Warenexporte.Zu den geforderten Maßnahmen gehören neben einem klaren Bekenntniszur Automobilindustrie und einer strikten Technologieoffenheit auchAspekte wie ein Ausbau der Infrastruktur oder die Ausgestaltung einesinnovationsgerechten rechtlichen Rahmens.Das Grundsatzpapier finden Sie unterwww.gesamtmetall.de/automobilstandortPressekontakt:Martin LeutzLeiter Kommunikation und PresseVoßstr. 1610117 Berlin030 / 55150 - 206leutz@gesamtmetall.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband Gesamtmetall, übermittelt durch news aktuell