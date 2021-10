Metall- und Bergbauunternehmen: Q3-Vorschau!

Im August schnellte die Großhandelsinflation in den USA um 8,3 % in die Höhe und erreichte damit ein Zehnjahreshoch, während derselbe Indikator in China Mitte September mit einem Anstieg um 9,5 % noch schlimmer ausfiel. Arbeitskräftemangel und Engpässe in der Lieferkette haben die gesamte Industrie getroffen, und auch der Bergbau hat die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Angesichts der bevorstehenden Finanzergebnisse für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung