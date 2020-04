Metall Zug: Ein unsicheres Investment?

Am 25.04.2020, 02:00 Uhr notiert die Aktie Metall Zug an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 1831.67 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsgeräte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Metall Zug entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Metall Zug schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,95 % und somit 19,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 20,62 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Metall Zug mit einem Wert von 27,39 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,09 , womit sich ein Abstand von 14 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Metall Zug damit 30,63 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -5,08 Prozent. Metall Zug liegt aktuell 25,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".