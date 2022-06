Metall Zug: Was wird das noch werden?

Der erste Schritt wurde mit dem Spin-off der Haushaltswarensparte vollzogen, an der Metall Zug noch 30% hält. Im nächsten Schritt wird Metall Zug den Bereich Wire Processing (Schleuninger) in den Konkurrenten Komax einbringen und im Gegenzug eine 25%-Beteiligung erhalten. Insofern gewinnt das Finanzergebnis zunehmend an Bedeutung, da beide Beteiligungen nicht voll konsolidiert werden. Die Quasi-Fusion soll im 3. Quartal abgeschlossen… Hier weiterlesen