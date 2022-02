Metall Zug-Aktie: Dieser Deal gibt mir wieder etwas Hoffnung auf Rendite

Metall Zug (WKN: A0Q221) plant Großes. Die Industrie-Holding möchte ihre Schleuniger-Gruppe in Komax (WKN: 907324) einbringen und im Gegenzug 25 % Komax-Anteile erhalten.

Die beiden Schweizer Unternehmen gelten als Hidden Champions. Schleuniger und Komax sind weltweit die Nummer 1 und 2 bei der Herstellung von Maschinen zur Kabelverarbeitung. Zuletzt sanken die Marktanteile der beiden jedoch deutlich. Daher sehen wir Fools es gerne, dass Komax und Schleuniger bald zusammengehen, statt sich gegenseitig Marktanteile streitig zu machen.

Metall Zug hat ein interessantes Geschäftsmodell

Ich sehe einige Trends, die die Nachfrage nach Kabelverarbeitungsmaschinen wachsen lassen. Beispielsweise steigt mit der Elektrifizierung die Zahl der Kabel in den Autos. Gleichzeitig werden die Kabel dünner, was die Verarbeitung von Hand erschwert. Und schließlich steigen die Löhne, was Handarbeit verteuert. Heute ist der Anteil der Handarbeit in der Kabelverarbeitung noch groß. Entsprechend besteht Wachstumspotenzial.

Ob die Fusion letztlich klappt, hängt jedoch von den Aktionären ab. Bei der Generalversammlung am 13. April stimmen die Komax-Aktionäre über die Schaffung von 1,3 Mio. zusätzlicher Aktien ab. Diese soll Metall Zug im Tausch gegen 100 % der Schleuniger-Aktien bekommen. Dadurch würde Metall Zug zum größten Aktionär von Komax. Die heute noch geltende Stimmrechtsbeschränkung von 15 % muss aber aufgehoben werden. Darüber stimmen die Aktionäre ebenfalls am 13. April ab.

Diese Komax-Akquise gibt Hoffnung

Mit der Fusion würden Komax und Schleuniger zur klaren Nummer 1 am Markt. Bei der Profitabilität lag Komax in der Vergangenheit stets etwas höher als Schleuniger. Wie die neue Gesellschaft heißen wird, ist noch nicht entschieden.

Beim Gewinn kann es in den kommenden Jahren wieder deutlich bergauf gehen, denke ich. 58 Mio. Schweizer Franken Ende 2023 liegen im Bereich des Möglichen. Im folgenden Chart zeige ich dir einmal die Umsätze und Gewinne der vergangenen Quartale seit Juni 2016.

Doch was macht die Metall Zug-Aktie?

In den vergangenen drei Jahren hatten die Metall Zug-Aktionäre wenig zu lachen. Der Kurs rutschte im Schnitt um 10,2 % pro Jahr auf heute 2.023,76 Euro (Stand: 17. Februar 2022). Und dennoch ist dies heute kein günstiger Einstiegskurs. Die Aktie bietet zum aktuellen Kurs keine interessante Investment-Chance.

Lass’ uns einmal die Kapitalrenditen von Metall Zug untersuchen. Dann kann ich dir meine Sorgen erläutern.

Läuft es operativ schlecht, können wir im Regelfall folgenden Trend beobachten: Sowohl die Rendite als auch der Umfang des eingesetzten Kapitals nehmen ab. Du ahnst es: Langfristig führt diese Kombination dazu, dass dem Unternehmen immer weniger Kapital zur Verfügung steht. Das beobachte ich momentan auch bei Metall Zug.

Zur Erklärung: Die Rendite des eingesetzten Kapitals ist eine Kennzahl zur Bewertung, wie viel Vorsteuergewinn ein Unternehmen mit dem investierten Kapital erwirtschaftet. Im Englischen wird sie mit ROCE abgekürzt.

Die Formel lautet:

ROCE = Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)/(Bilanzsumme – kurzfristiges Fremdkapital)

Zuletzt kam Metall Zug auf ein ROCE von 5,2 %. Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei rund 8,5 %. Hinzu kommt, dass das Unternehmen heute 40 % weniger Kapital einsetzt als noch vor fünf Jahren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, sehe ich die Zukunft dieses Unternehmens nicht sonderlich rosig.

Ich warte an der Seitenlinie

Es gibt viele Unternehmen mit ähnlichen Kennzahlen. Wenn ihr Aktienkurs weit genug unten liegt, können sie vielleicht die eine oder andere gute Wette abgeben. Im Fall von Metall Zug schreckt mich aber die aktuelle Bewertung ab. Operativ bietet das Unternehmen mit dem Komax-Deal zwar etwas Wachstumsfantasie. Dennoch halte ich mein Pulver vorerst trocken. Bei dieser Aktie jedoch könnte ich schwach werden.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022