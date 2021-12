Metall Zug Aktie – Augen auf!

Metall Zugs Absatzmärkte haben sich im 1. Halbjahr erholt; insbesondere in den USA. Der Umsatz stieg unter Ausklammerung der abgespaltenen V-Zug-Gruppe um 22%. Dank der deutlichen Umsatzerholung in den Bereichen Wire Processing und Medical Devices ist der Konzern in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das operative Ergebnis lag bei 16,9 Mio SFr. Der starke Anstieg des Gewinns auf 22,3 Mio SFr erklärt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



