Metall Zug Aktie: Die Aktie hat den tiefsten Stand seit 2012 erreicht

Metall Zug hat enttäuschende Halbjahreszahlen präsentiert. Die Aktie hat den tiefsten Stand seit 2012 erreicht. Nominell lag das Umsatzplus bei 4%, bereinigt um Akquisitionen und Währungseffekte waren es jedoch minus 1,4%. Dazu ist der Konzern in die Verlustzone (-5,9 Mio SFr) gerutscht. Als Hauptursachen für die Verluste wurden Rückstellungen für Bodensanierungen am Standort Zug in Höhe von 13,7 Mio SFr und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung