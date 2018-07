Metal + Tech 2018 in Foshan: Neue Fachmesse für die Metall- und Blechbearbeitung im Süden Chinas

Foshan/Hannover (ots) -- Messe bietet Einstieg in eine der wachstumsstärkstenWirtschaftsregionen ChinasDie Deutsche Messe AG Hannover baut ihr Geschäft in China weiteraus und richtet erstmals eine internationale Fachmesse für dieMetall- und Blechbearbeitung in der südchinesischen Stadt Foshan aus.Die Premiere der Metal + Tech findet vom 27. bis 30. November 2018auf dem Guangdong (Tanzhou) International Convention and ExhibitionCenter in Foshan statt. Die Stadt am südchinesischen Perlflussdeltaist einer der wichtigsten Produktionsstandorte des Landes für dieBereiche Automobilbau, Maschinenbau und Metallbearbeitung. Die neueMesse ermöglicht internationalen Unternehmen somit den Zutritt zueinem der bedeutendsten Märkte für die Metallbearbeitung in China.Die Metal + Tech wird von der Deutschen Messe AG Hannover und ihrerTochtergesellschaft Milano Fairs Shanghai jährlich veranstaltet."Mit der Metal + Tech wollen wir ausstellende Unternehmen beimEinstieg in eine der wachstumsstärksten Wirtschaftsregionen Chinasunterstützen", sagt Andreas Luttmann, Global Director MetalProcessing, Deutsche Messe Hannover. "Wir verzeichnen schon jetzteine positive Resonanz aus der Branche und sind zuversichtlich, dasssich die Metal + Tech zu einer führenden Plattform für dieMetallbearbeitung im Süden Chinas entwickeln wird." Auf der Messewerden Neuheiten aus allen Bereichen der Metall- und Blechbearbeitungpräsentiert - von Werkzeugmaschinen über Blechbearbeitung und-produktion bis hin zu Konstruktionsformen und Werkzeugen.Für Unternehmen, die auf der Metal + Tech ausstellen, bietet dieIndustriestadt Foshan beste Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme, fürGeschäftsanbahnungen und Vernetzung mit Kunden und Partnern aus derVolksrepublik China. Denn Foshan mit rund 7,5 Millionen Einwohnernund 130 000 Unternehmen verfügt über eine überdurchschnittlichdynamische Industrie. Sie ist somit ein idealer Investitionsort fürdeutsche und internationale Unternehmen. So haben sich bereits Firmenwie VW, Siemens, Osram, Messer, BASF und MAERSK in Foshanangesiedelt. Und die Provinz Guangdong, in der sich die Stadt Foshanbefindet, gilt als Wachstumsmotor Chinas. Sie ist mit 86,42 MillionenEinwohnern eine der bevölkerungsreichsten Provinzen des Landes.Zur ersten Metal + Tech haben sich bereits zahlreiche Ausstellerangemeldet. Dazu zählen unter anderem Accurpress, Arno, Bodor Laser,Chonglee, DeraTech, DNE (Member of Bystronic), Dongduan, Fujimec,Guangzhou Shipyard, Han's Laser, Han's MP Laser, Huineng Laser,Hymson Laser, Ketec, Lek, Lenxon, Penta Laser, Ragos, Wila, Rate,Yawei, Shinetek, Smart Prima, Tailift und Tiloo. Die Messe wirdvoraussichtlich eine Fläche von 30 000 Quadratmeter belegen und mehrals 40 000 Besucher aus der metallverarbeitenden Branche undverwandten Industriezweigen anziehen.Weitere MessetermineDie Deutsche Messe richtet neben der Metal + Tech weitereinternationale Fachmessen für die Blech- und Metallbearbeitung ausund verfügt damit über weitreichende Netzwerke in der Branche. Dazugehören die Metalworking and CNC Machine Tool Show (MWCS),internationale Fachmesse für Metallbearbeitung in Shanghai (19. bis23. September 2018), die Metal + Metallurgy China, internationaleFachmesse für die Metallurgie- und Gießereibranche in Shanghai, China(13. bis 16. März 2019), das Messe-Trio ANKIROS, ANNOFER undTURKCAST, das größte Metallurgie-Treffen in Eurasien (25. bis 27.Oktober 2018 in Istanbul), sowie die WIN EURASIA, führende Fachmesseder Fertigungsindustrie in Istanbul, Türkei (14. bis 17. März 2019).Zudem findet alle zwei Jahre die aluexpo, Fachmesse für dieAluminium-Technologie in Istanbul (10. bis 12. Oktober 2019) statt.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Katharina SiebertTel.: +49 511 89-31028E-Mail: katharina.siebert@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell