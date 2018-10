Metal Bulletin Group kündigt Rebranding in Fastmarkets an

London (ots/PRNewswire) - Metal Bulletin Group, diePreisberichterstattungsagentur (PRA) und Teil von EuromoneyInstitutional Investor PLC, gab heute das Rebranding des Unternehmensin Fastmarkets bekannt. Dazu gehören PRA-Marken, die früher als MetalBulletin (heute Fastmarkets MB), American Metal Market (heuteFastmarkets AMM), Industrial Minerals (heute Fastmarkets IM) undScrap Price Bulletin (heute Fastmarkets SPB) bekannt waren. Anfang2019 werden die führenden Unternehmen der Holzwirtschaft, RISI undFOEX, ihre Marken in Fastmarkets RISI und Fastmarkets FOEXumbenennen. Fastmarkets fördert damit seine Unternehmensvision, dereinzige und endgültige Anbieter für zuverlässige Rohstoffdaten zusein.In einer Welt, die von zunehmender Volatilität geprägt ist,erfordert der Rohstoffhandel absolute Transparenz im Bereich derPreisbildung, Nachrichten und Prognosen. Seit 1882 bietet Fastmarketsmarktgerechte Rohstoffpreise und Erkenntnisse, um Kunden aus derMetall-, Mineralien- und Forstproduktindustrie beim Handel zuunterstützen."Wenn wir nach vorne blicken, ist es unser Ziel, unsereverschiedenen Produkte in eine einzige Quelle für alle Rohstoffdatenzu transformieren. Wir schaffen eine neue, stärkere Marke, um unserenKunden, die am Kauf und Verkauf von Rohstoffen in den von unsbedienten Märkten beteiligt sind, einen noch größeren Wert und nochmehr Nutzen zu bieten", sagte Raju Daswani, CEO, Fastmarkets.Das neue Branding von Fastmarkets ermöglicht es dem Unternehmen,sich auf dem dynamischen globalen Rohstoffmarkt noch stärker zuprofilieren."Unser Ziel ist es, in die Produkte, Werkzeuge undDienstleistungen zu investieren, die speziell auf die Bedürfnisseunserer Kunden zugeschnitten sind", sagte Daswani. "Wir haben dieseGelegenheit genutzt, um nicht nur unseren Namen, sondern unsergesamtes Markenversprechen zu überdenken. Wir sind stolz darauf, einVorreiter in einer sich schnell entwickelnden Branche zu sein, undunsere neue Identität als Fastmarkets veranschaulicht die großenFortschritte, die wir in den letzten Jahren erzielt haben".Das Fastmarkets-Branding bietet eine klare visuelle Identität, diedem strategischen Schwerpunkt des Unternehmens entspricht, mutig,intelligent und einzigartig in der Bewertung der Rohstoffpreise zusein.Bitte besuchen Sie www.fastmarkets.com, um unsere neue Website zuentdecken und mehr über die Palette der angebotenen Produkte undDienstleistungen zu erfahren.INFORMATIONEN ZU FASTMARKETSFastmarkets ist das führende Unternehmen in den BereichenPreisberichterstattung, Analytik und Veranstaltungsorganisation aufden globalen Märkten für Metalle, Industriemineralien undForstprodukte. Es ist innerhalb der Euromoney Institutional InvestorPLC tätig. Im Rahmen seiner Kernaktivität fördert FastmarketsTransaktionen im Bereich der Preisgestaltung an den Rohstoffmärktenauf der ganzen Welt. Das Unternehmen ergänzt sein Angebot durchNachrichten, Branchendaten, Analysen, Konferenzen undInformationsdienste. Fastmarkets umfasst Marken wie Fastmarkets MBund Fastmarkets AMM (früher unter dem Namen Metal Bulletin bzw.American Metal Market bekannt) sowie RISI and FOEX. DieHauptniederlassungen befinden sich in London, New York, Boston,Brüssel, Helsinki, São Paulo, Shanghai, Peking und Singapur.Euromoney Institutional Investor PLC ist an der Londoner Börsenotiert und Mitglied des Aktienindex FTSE 250. Sie ist eine führendeinternationale B2B-Informationsgruppe, die sich hauptsächlich auf dieglobalen Sektoren wie Bankwesen, Vermögensverwaltung und Rohstoffekonzentriert.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/749593/Fastmarkets_Logo.jpgPressekontakt:Katharine Kellar1-412-297-6140katharine.kellar@fastmarkets.comOriginal-Content von: Fastmarkets, übermittelt durch news aktuell