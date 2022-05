Meta Platforms-Aktie: Der erste Meta Store!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

Neueröffnung in Kalifornien! Meta Platforms, Inc. früher bekannt als Facebook, hat in Burlingame, Kalifornien, den ersten Meta Store eröffnet, seine erste physische Verkaufsfläche. Der neue Laden bietet den Kunden die Möglichkeit, alle Hardware-Produkte des Unternehmens zu testen. Der erste Meta Store wurde in der Nähe des Hauptquartiers von Reality Labs eingerichtet, wo das Unternehmen am Aufbau des Metaversums beteiligt ist.… Hier weiterlesen