Meta Platforms-Aktie: Verkauf von virtuellen Gütern im Metaverse getestet!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

Verkauf digitaler Güter Der Facebook-Eigentümer Meta Platforms (FB) hat am Montag mitgeteilt, dass er in Kürze mit der Erprobung von Werkzeugen für den Verkauf digitaler Güter und Erfahrungen innerhalb seiner Virtual-Reality-Plattform Horizon Worlds beginnen wird. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil des Plans des Unternehmens, ein Metaverse zu schaffen. Meta erklärte in einer Erklärung: "Die Tools werden zunächst einer handverlesenen… Hier weiterlesen