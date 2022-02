Meta Platforms-Aktie: Sollten Sie jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Das zuvor solide Wachstumsversprechen hat sich in mehreren Bereichen abgeschwächt. Insbesondere der erste Rückgang der Zahl der täglich aktiven Facebook-Nutzer und eine enttäuschende Umsatzprognose für das laufende Geschäftsquartal, die zu einem Einbruch der Meta Platforms-Aktie führte. Eine Marktkapitalisierung von 230 Milliarden US-Dollar verflüchtigte sich in einer einzigen Sitzung, und die Meta Platforms-Aktie fiel am Tag der Einreichung der Bilanz um mehr



