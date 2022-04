Meta Platforms-Aktie: Sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Meta Platforms-Aktie stieg im gestriegen Handel sprunghaft an und lag zeitweise um 19 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat im letzten Quartal die Social-Media-Plattformen um neue Nutzer erweitert und damit die Befürchtungen der Anleger beruhigt Der Katalysator, der den Spezialisten für soziale Medien nach oben trieb, war ein Gewinnbericht für das erste Quartal. Dieser hat die Erwartungen in einigen… Hier weiterlesen