Meta Platforms: 350 US-Dollar bei der Aktie möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ist derzeit nicht beliebt. Wie so manche andere Tech- und Wachstumsaktie sind die Anteilsscheine inzwischen deutlich korrigiert. Von über 324 Euro ging es zuletzt bis auf 172 Euro hinab. Damit nähert sich die Aktie ebenfalls der Marke einer hälftigen Korrektur.

Allerdings gibt es weiterhin Analysten, die die Aktie positiv einschätzen und davon sprechen, dass eine Rückkehr zu den alten Hochs möglich sein sollte. Ein Kursziel von 350 US-Dollar je Aktie ist jetzt ausgegeben. Schauen wir einmal, warum die zuletzt angeschlagene Aktie das schaffen sollte.

Meta Platforms: 350 US-Dollar möglich?

Ein Analyst aus dem Hause Wells Fargo hat diese positive Einschätzung nun veröffentlicht. Seiner Ansicht nach sei es wahrscheinlich, dass Meta Platforms im Metaversum gut vorankommen werde. Dadurch ergäben sich neue Wachstumsmöglichkeiten, die jedoch Zeit benötigten.

Der Einschätzung des Analysten zufolge sei die Aktie jetzt zudem die günstigste unter den großen US-Techwerten. Das wiederum erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Turnarounds. Auch wenn die Gründe mal wieder relativ kurz und knapp kolportiert sind: Im Wesentlichen sind sie dann doch fundamental.

Meta Platforms ist derzeit jedenfalls eine wirklich preiswerte Aktie. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade einmal bei ca. 14,5, was ohne Zweifel für eine Tech-Aktie mit einem starken Ökosystem nicht sehr teuer ist. Hinzu kommt außerdem, dass es weitere Wachstumsmöglichkeiten gibt. Das Metaversum ist dabei eine plausible Variante, um das Engagement der Nutzer weiter zu erhöhen und damit die Monetarisierung des Ökosystems auf ein neues Level zu hieven.

Im Zweifel wäre ein weitgehend konstantes Geschäftsmodell mit moderaten Wachstumsraten jedoch auch eine Möglichkeit, bei der jetzigen fundamentalen Bewertung solide Renditen einzufahren. Die Aktie von Meta Platforms besitzt jetzt womöglich in Teilen eine Value- und Qualitätsinvestitionsthese.

Wachstum & Tech nicht beliebt, aber Qualität ist da!

Meta Platforms ist für mich eine Aktie, die zuletzt in den Dunstkreis unbeliebter Wachstumsaktien mit einbezogen worden ist. Ob zu Recht oder nicht ist eine zweitrangige Frage. Im Endeffekt hat es schwächere Quartalszahlen gegeben. Aber wir dürfen die operative Stärke nicht vergessen und auch nicht Qualitätsmerkmale wie einen starken Stand im Bereich der sozialen Netzwerke.

Mit den gegebenen Wachstumsmöglichkeiten und der günstigen Bewertung erscheinen die alten Rekordhochs langfristig möglich. Oder ist eher die Frage relevant, ob ein Aktienkurs von 350 US-Dollar beispielsweise das Limit ist. Gerade mit dem Metaversum im Rücken kann langfristig auch mehr möglich sein. Jetzt gilt es bloß, sich das Kerngeschäft, Wachstum und Gewinnwachstum bei der Sicherung der größeren Marktchance zu bewahren. Klingt eigentlich ziemlich vielversprechend.

Der Artikel Meta Platforms: 350 US-Dollar bei der Aktie möglich? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Motley Fool Deutschland 2022