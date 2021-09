Meta Materials-Aktie: Steigt im Vorfeld der Fusionsabstimmung!

Die Aktien von Meta Materials Inc (NASDAQ:MMAT) wurden am Montag höher gehandelt, da die Abstimmung über die Fusion mit Nanotech Security Corp (OTC:NTSFF) am 28. September 2021 ansteht. Bei der Fusion kann Meta Materials alle ausstehenden Aktien des Unternehmens erwerben.

Meta Materials stieg am Montag bei Börsenschluss um 17,83 % auf 6,08 $.

