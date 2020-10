Meta Financial Aktie: Toll!

Die Aktien von Meta Financial (NASDAQ:CASH) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bessere EPS-Ergebnisse als erwartet für das vierte Quartal gemeldet hatte. Keefe, Bruyette & Woods stufte die Aktien des Unternehmens ebenfalls von Market Perform auf Outperform herauf und hob das Kursziel von 28 $ auf 33 $ an.

Meta Financial Group ist eine einheitliche Spar- und Darlehensholdinggesellschaft.



