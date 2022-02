Meta-Aktie: Das machen Optionshändler!

Nach dem enttäuschenden Quartal von Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) beschloss der Mitbegründer von Market Rebellion, Pete Najarian , seine Meta-Aktienposition nach unten abzusichern.

“Ihr Fokus ist weg”, sagte Najarian am Dienstag in der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report”: “Sie sind nicht mehr das Facebook, das sie in früheren Quartalen waren, in denen sie es absolut zerschmettert haben.”

Najarian merkte an, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung