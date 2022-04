Meta-Aktie: Probleme in Brasilien?

Meta Platforms Inc's (NASDAQ: FB) lang erwartete Ambition, Nutzern zu ermöglichen, Geld an Unternehmen über die Messaging-App WhatsApp in Brasilien zu senden, hat eine Straßensperre mit potenziellen Zahlungspartnern erlitten, die Financial Times berichtet. WhatsApp wollte im bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas im Jahr 2021 eine Payments-to-Merchant (p2m)-Funktion starten. WhatsApp hatte jedoch Schwierigkeiten, die für den Start und den Betrieb des Dienstes erforderlichen lokalen Acquirer oder… Hier weiterlesen