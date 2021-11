Meta-Aktie: Partnerschaft für Metaverse!

Was Sie wissen müssen

(NASDAQ:FB) hat mit dem israelischen Unternehmen Inomize zusammengearbeitet, um fortschrittliche Chips für Metas künftige Virtual-Reality-Technologie oder “Metaverse” zu entwickeln, berichtet Ynet news.com. Meta wird 100 der besten Mitarbeiter des Unternehmens auswählen, die in Metas Entwicklungszentrum “Reality Labs” in Tel Aviv an innovativen VR- und AR-Technologien arbeiten können. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, bezeichnete das Metaversum als die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!