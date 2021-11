Meta-Aktie: Klimakritiker nehmen Facebook in die Mangel!

Werbekunden der in Facebook umbenannten(NASDAQ:FB) haben in den letzten Wochen auf der Plattform für falsche und irreführende Behauptungen zum Klimawandel geworben, gerade als die COP26-Konferenz begann, berichtet Reuters. Das konservative Mediennetzwerk Newsmax schaltete eine Anzeige auf Facebook, in der es die vom Menschen verursachte globale Erwärmung als “Schwindel” bezeichnete. Die Anzeige, die es in mehreren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!