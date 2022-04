Meta-Aktie: Einzelhandelsgeschäft geplant!

Das sieht gut aus Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB) plant die Eröffnung eines Einzelhandelsgeschäfts in Kalifornien. Die Facebook-Muttergesellschaft will am 9. Mai in Burlingame, Kalifornien, den 1.550 Quadratmeter großen Meta Store einweihen und die Hardware-Produkte des Unternehmens präsentieren. Meta wird die Besucher dazu ermutigen, “mit allem zu interagieren,” einschließlich der Portal-Videogesprächszentrale, der Quest 2 Virtual-Reality-Brille und der Ray-Ban Stories Smart Glasses. Abgesehen von… Hier weiterlesen