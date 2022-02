Meta-Aktie: Anklage in Texas!

Der texanische Generalstaatsanwalt hat Klage gegen Meta Platforms Inc.(NASDAQ:FB) eingereicht, weil das Unternehmen seit langem eine Gesichtserkennungstechnologie einsetzt, die gegen die Datenschutzbestimmungen des Staates für persönliche biometrische Daten verstößt, berichtet das Wall Street Journal.

In der Klage wird Facebook vorgeworfen, Patente für Systeme erworben zu haben, „bei denen die Gesichter von Verbrauchern, die in Geschäften umhergehen oder an Kassen stehen, gescannt und mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!