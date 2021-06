MetaX Software rüstet im OTT-Geschäft auf

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die weltweite Verbreitung von Smart-TVs beschleunigt sich, und die OTT-Branche erlebt ein schnelles Wachstum, insbesondere während des COVID-19-Lockdown, da die Menschen mehr zu Hause bleiben. Smart TV ist zum zentralen Einstieg in die Haushaltsunterhaltung geworden.MetaX Software, ein führendes Unternehmen für datengesteuerte Connected TV (CTV)-Werbung und OTT-Kommerzialisierung, gab kürzlich den Start einer OTT-Kommerzialisierungsplattform auf dem globalen Markt bekannt. Bislang hat MetaX Software weltweit über 80 Millionen Nutzer und 5 Millionen monatlich aktive Nutzer erfasst.Die MetaX OTT-Plattform erreicht den Endkunden über mehrere Zugänge, zum Beispiel TV-Launcher, Browser, Anwendungen. Auf diese Weise kann es globalen Inhaltsanbietern helfen, die Kommerzialisierung auf TV-Bildschirmen effizient zu realisieren, indem flexible Monetarisierungsmodelle wie Werbung, Abonnements, In-App-Käufe usw. angeboten werden.Derzeit arbeitet MetaX mit Toon Goggles, YesAuto, Firework und Fishing TV zusammen, um neue Möglichkeiten auf Fernsehbildschirmen zu erkunden. Auf der OTT-Betriebsplattform MetaX ist eine Vielzahl von Kanälen zu finden, darunter E-Sports, Dokumentationen, Sport, Filme, Spiele und Nachrichten. Die Videolänge reicht insgesamt für über 10.000 Stunden. Mit reichhaltigen Inhaltsoptionen ermöglicht es dem Endbenutzer, sich in eine immersive Betrachtungsumgebung zu vertiefen.Open Browser, ein Tool der MetaX OTT-Plattform, ist jetzt im weltweiten Google Play Store verfügbar und wurde seit seiner Veröffentlichung Anfang April bereits mehr als 250.000 Mal heruntergeladen. Die Benutzerbewertung unterstreicht außerdem die reibungslose Leistung und das reichhaltige Unterhaltungserlebnis.Arella Hua, Head of MetaX OTT Operation Business, kommentiert: "Mit ihren großen Bildschirmen haben Smart-TVs den natürlichen Vorteil, visuelle Inhalte darzustellen und benutzerfreundliche OTT-Dienste anzubieten. Es war schon immer unser Bestreben, herauszufinden, wie man eine einfach zu bedienende OTT-Plattform aufbauen kann, die den Sehgewohnheiten der Smart-TV-Nutzer am besten entspricht. Es ist spannend, das positive Feedback der Endanwender zu sehen. Dies wird uns sehr helfen, die MetaX OTT-Plattform kontinuierlich zu verfeinern. Wir freuen uns darauf, mit weiteren Content-Anbietern zusammenzuarbeiten, um den Weg auf die TV-Bildschirme zu ebnen."Pressekontakt:Arella HuaTelefonnummer: +86 13917835181E-Mail: hui.hua@metaxsoft.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1528306/MetaX_OTT.jpgOriginal-Content von: MetaX Software, übermittelt durch news aktuell