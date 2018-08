MetaHash verkündet Partnerschaft mit Ian Balina und 100X Advisors

ZUG, Switzerland (ots) - #MetaHash (https://metahash.org/), einBlockchain-basiertes Netzwerk zum Austausch von digitalen Assetssowie eine Plattform für dezentrale Echtzeitanwendungen, verkündetheute eine strategische Partnerschaft mit Ian Balina, einemeinflussreichen Blockchain- und Kryptoinvestoren, sowie demBlockchain-Beratungsunternehmen 100X Advisors.Ian Balina und das 100X Advisors-Team werden #MetaHash bei seinemweiteren Wachstum sowie der Expansion in die Schlüsselmärkte Amerika,Europa und Asien unterstützen. Die strategische Partnerschaftbeinhaltet den Erwerb von #MetaHashCoins (#MHC) durch Ian Balina und100X Advisors aus der Round A Allocation."Fast täglich entstehen neue Projekte in der Blockchain-Industrie,aber wie jeder weiß, ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn man sichfür einen Partner entscheidet, muss man ihn gründlich und sorgfältigstudieren", sagt Ian Balina, General Partner von 100X Advisors. "Dievon #MetaHash entwickelten Technologien sind beeindruckend. Sie habenbereits ein MainNet gelauncht und sind bereit, mit dezentralenAnwendungen (dApps) und ersten ICOs auf ihrer Plattform zu starten.Wir freuen uns, mit #MetaHash zusammenzuarbeiten und das Projektweiter voranzubringen."Ian Balina ist ein bekannter Kryptoexperte sowie regelmäßigerKrypto-Speaker für The Wall Street Journal, Forbes, CNBC, HuffingtonPost, The Street, Inc. und Entrepreneur Magazine. Er ist bekannt fürseine Kenntnisse in Analytics, Kryptowährungen und geschäftlichenTätigkeiten."Im Laufe der Jahre hat Ian viele bahnbrechende digitale Diensteund Internetunternehmen auf der ganzen Welt kommerzialisiert undunterstützt. Darüber hinaus ist er ein Geschäftsinnovator und einsehr erfahrener Kryptoökonom", sagt Anton Agranovsky, Mitbegründervon #MetaHash. "Wir sind davon überzeugt, dass dieBlockchain-Technologie transformative Fähigkeiten undAnwendungsvorteile in verschiedenen Industriezweigen bietet. Wirerleben bereits heute, wie Blockchain die Art und Weise verändernkann, wie Menschen sich engagieren, konsumieren und ausgeben."Am 29. Juni hat #MetaHash sein MainNet eröffnet und mit derVerteilung von #MetaHashCoins (#MHC) begonnen. Die Eigentümer von#MHC werden die ersten Netzwerkknoten sein, die zum Wachstum desNetzwerks beitragen und die Vorteile des frühen Forgings vollausschöpfen können. Der Beginn des Forging ist für das dritte Quartal2018 geplant.Im Vergleich zum Mining benötigt das Forging keine Hardware mitviel Rechenleistung wie ASICs oder Grafikkarten. Der Schutz desNetzwerk-Konsenses wird durch den Wert der Netzwerk-nativen Coinserreicht, die ausreichen, um gewöhnliche Web-Server zu mieten odereinen Heim-PC zu nutzen, der eine gute Internet-Verbindung hat.Über #MetaHash#MetaHash ist ein Blockchain-basiertes Netzwerk zum Austausch vondigitalen Assets und eine Plattform für dezentraleEchtzeitanwendungen. Das vielseitige Netzwerk nutzt künstlicheIntelligenz (KI), um die Netzwerkknoten länderübergreifend zusynchronisieren und einen optimalen Aufbau zu erreichen, der aufLatenzraten basiert. Die Technologie verteilt die Daten entsprechendund nutzt die volle Leistung des gesamten Netzwerks. Dies erlaubteine beispiellos hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu fünfMilliarden Transaktionen pro Tag, wobei die Genehmigung bereits nachdrei Sekunden erfolgt.Die Plattform basiert auf dem einzigartigen #TraceChain-Protokoll.Es bietet herausragende Geschwindigkeit, Sicherheit undDezentralisierung zu niedrigen Kosten pro Transaktion - erstmals inder Geschichte der Blockchain. #MetaHash ist ein Pionier derBlockchain-Interoperabilität und ermöglicht die Interaktion undIntegration unterschiedlicher Netzwerke.#Metahash ist stolz darauf, mit so bekannten Rechts-, Aufsichts-und Steuerberatern wie KPMG AG, Wenger & Vieli AG und Sadis &Goldberg LLP zusammenzuarbeiten.Pressekontakt:Paul Gärtnerpaul.gaertner@piabo.netOriginal-Content von: #MetaHash, übermittelt durch news aktuell