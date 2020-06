MetaCompliance verÃ¶ffentlicht den definitiven Leitfaden zur VerÃ¤nderung der Cybersicherheits-Kultur

Dublin (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Cyber Security-Spezialist MetaCompliance hat die Veröffentlichung eines neuen Buches mit dem Titel Cyber Security Awareness For Dummies angekündigt.Das Buch soll, da sich die Kriminalität im Cyberspace organisierter und raffinierter denn je abspielt, als wertvolle Ressource für die Umsetzung von Verhaltensänderungen und die Schaffung einer Kultur des Bewusstseins für Cybersicherheit in Organisationen dienen.Jüngsten Studien zufolge sind die jährlichen Gesamtkosten der Cyberkriminalität für ein Unternehmen von 11,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf ein Rekordhoch von 13 Millionen US-Dollar geklettert. Umfassend dokumentiert ist auch, dass die Fahrlässigkeit von Mitarbeitern Tür und Tor für einige der folgenschwersten Cyberangriffe der Geschichte geöffnet hat.Es wird geschätzt, dass rund 90% aller Verletzungen der Cybersicherheit durch menschliches Versagen verursacht werden. Statistiken wie diese verdeutlichen die Häufigkeit der Sicherheitsbedrohungen, denen Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind, und die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Cybersicherheit auf allen Ebenen zu gewährleisten.Das von MetaCompliance CEO Robert O'Brien verfasste und in Partnerschaft mit Wiley veröffentlichte Cyber Security Awareness For Dummies bietet Organisationen einen Best-Practice-Ansatz für die Umsetzung eines Programms zur Förderung des Bewusstseins für Cybersicherheit.Robert O'Brien, ein preisgekrönter Vordenker auf dem Gebiet der Cybersicherheit und Autor von Cyber Security Awareness For Dummies sagte "Wir haben in den letzten Jahren einen bedeutenden Wandel in der Cyber Security-Landschaft festgestellt. Organisationen jeder GröÃ?e und in jeder Branche sind zu potenziellen Angriffszielen für Cyberkriminelle geworden und es kommen ständig neue Bedrohungen hinzu. Es ist entscheidend, dass die Mitarbeiter für diese Cyberbedrohungen sensibilisiert sind."MetaCompliance hat in den letzten 12 Jahren einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der unseren Kunden dabei hilft, Programme zur Bewusstseinsbildung im Bereich der Cybersicherheit zu entwickeln und umzusetzen, die funktionieren. Die Unternehmen sehen die Notwendigkeit, einen Plan für Bewusstseinsbildung im Bereich der Cybersicherheit umzusetzen, aber zu wissen, wo man ansetzen soll, kann schwierig sein. Uns war klar, dass es echten Bedarf für einen definitiven Leitfaden zur Veränderung der Cyber Security-Kultur gab." Cyber Security Awareness For Dummies will Organisationen dabei unterstützen, Verhaltensweisen wirklich zu ändern, eine Kultur des Bewusstseins für Cybersicherheit zu schaffen und Mitarbeiter über die wichtige Rolle aufzuklären, die sie selbst bei der Sicherung ihrer Organisation spielen".Das im vertrauten "... für Dummies"-Stil veröffentlichte Format entspricht genau dem, was man von einem Dummies-Leitfaden erwarten würde, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps und Ratschlägen, die sämtlich nach den Vorgaben von Wiley gestaltet sind, die das Format so erfolgreich gemacht haben.Der Leitfaden für Dummies wird nicht nur für alle, die mit der Umsetzung von Programmen zur Förderung der Cybersicherheit betraut sind, von unschätzbarem Wert sein, sondern auch dazu beitragen, den Mitarbeitern einen Einblick in ihre eigene Rolle bei der Eingrenzung und Vermeidung von Risiken zu geben und helfen, wertvolle Unterstützung innerhalb der Organisation zu schaffen.Ihr kostenloses Exemplar von Cyber Security Awareness For Dummies können Sie unter folgender Adresse herunterladen: https://go.metacompliance.com/cyber-security-awareness-dummies/downloadINFORMATIONEN ZU METACOMPLIANCEMetaCompliance ist ein führender Spezialist für Cybersicherheit und Compliance, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter online zu schützen, ihre digitalen Assets zu sichern und ihren Ruf und ihre Marke zu schützen.Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung hat MetaCompliance eine weltweit führende SaaS-Plattform entwickelt, die eine Managementlösung aus einer Hand bietet, um Benutzer einzubinden, Cyberbedrohungen abzuwehren und regulatorisches Reporting zu gewährleisten.http://www.metacompliance.com/Pressekontakt:Natasha Deeney, ndeeney@metacompliance.com, +44 (0) 2871 359 777Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133352/4613942OTS: MetaComplianceOriginal-Content von: MetaCompliance, übermittelt durch news aktuell