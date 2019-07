MetaCompliance - Europäisches Technologieunternehmen wird erstmals im Gartner Magic Quadrant anerkannt

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Dublin (ots/PRNewswire) - MetaCompliance, ein weltweit führenderAnbieter von Cybersicherheit und Datenschutz, wurde im Gartner MagicQuadrant von Juli 2019 als ein Nischenakteur im Bereichcomputerbasiertes Training für Sicherheitsbewusstsein genannt.Der Gartner-Bericht bietet eine eingehende Analyse des Marktes fürcomputerbasiertes Training für Sicherheitsbewusstsein und bewertetAnbieter anhand der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrerHandlungsfähigkeit.Angesichts des Problems der Cyber-Bedrohungen, die fortwährendeProbleme für Unternehmensleiter darstellen, besteht ein erhöhterBedarf, das Personal online zu schützen, indem ihnen moderne,grafisch ansprechende Schulungen angeboten werden. Der einzigartigeLernansatz von MetaCompliance - bei dem die Häufigkeit erhöht undgleichzeitig die Dauer der Schulungslektionen verringert wird, stößtauf einen ständig steigenden Bedarf bei Unternehmen auf der ganzenWelt."Für uns ist es eine große Ehre, in Gartners Magic Quadrant forSecurity Awareness Computer-Based Training 2019 genannt zu werden",sagte Robert O'Brien, CEO von MetaCompliance. "Unsere Lösungunterscheidet sich von herkömmlichen Schulungslösungen durch unsereFähigkeit, eine jährliche Kampagne durchzuführen, bei denen wir aufvielfältige Weise mit Mitarbeitern in Interaktion treten, wenn es umPhishing, Richtlinien, Umfragen und Ausbildung geht, wobei alle dieseThemen von einer einzigen Plattform aus bearbeitet werden. Diesbedeutet, dass wir die notwendigen Prüfungsinformationen sammelnkönnen, um die Anforderungen der Prüfer und der Aufsichtsbehörden andie Unternehmensführung und die Compliance zu erfüllen."Aus unserer Sicht ist es sehr befriedigend, dass die Breiteunserer Vision von Gartner anerkannt wurde. Wir unterstützen unserenKundenstamm seit über zehn Jahren und verdichten die Bedürfnisseunserer Kunden zu einer zentralen Anlaufstelle für Schulungen zuDatenschutz und Cybersicherheit."Über seine innovative Cloud-Plattform bietet MetaCompliance seinenKunden eine vollständig integrierte und mehrsprachige Suite vonSoftwarelösungen, die Richtlinienmanagement, E-Learning, simuliertesPhishing, Datenschutz und Vorfallmanagement umfassen.Organisationen können ihre eigenen maßgeschneidertenCyber-Security-Schulungen aus einer umfangreichen Bibliothek vonkurzen eLearning-Kursen zusammenstellen, die auf die spezifischenBedürfnisse der Nutzer zugeschnitten werden können. Unter Verwendungvon ansprechenden Videos, realistischen Szenarien, Quizfragen undpraxisnahen Phishing-Simulationstests werden die Mitarbeitergeschult, die neuesten Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zuidentifizieren.MetaCompliance hat ein phänomenales Jahr der Skalierung erlebt, indem es seine Belegschaft verdoppelt, bedeutende neue Kunden gewonnenund innovative neue Produkte auf den Markt gebracht hat, um denBedürfnissen von Organisationen gerecht zu werden, die in einer sichständig weiterentwickelnden Cyber-Security-Landschaft tätig sind.Mit der Einführung der neuenCyber-Security-Automatisierungssoftware namens "MetaCampaign" wirddas Unternehmen in Kürze seine umfangreiche Produktpalette ergänzen.Die Lösung wird die jährliche Bereitstellung vonSensibilisierungskampagnen für die Mitarbeiter vereinfachen, die esUnternehmen ermöglichen wird, die Kenntnisse der Mitarbeiterdrastisch zu verbessern und gleichzeitig den Zeitaufwand für dieVerwaltung von Sensibilisierungsinitiativen zu verringern.Hier können Sie Ihre kostenlose Kopie des Berichts herunterladen:https://go.metacompliance.com/GartnerMQQuelle: Gartner, Magic Quadrant for Security AwarenessComputer-Based Training, Joanna Huisman, 18. Juli 2019.Haftungsausschluss:Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oderDienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestelltwerden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit denhöchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. DieForschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen derForschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht alsTatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jeglicheausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf dieseForschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung derMarktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Über MetaComplianceMetaCompliance wurde 2005 gegründet und ist ein weltweit führenderAnbieter von Produkten zu menschlichen Aspekten der Cybersicherheitund der Einhaltung des Datenschutzes. Die innovative Cloud-Plattformbietet eine One-Stop-Shop-Managementlösung für die Kenntnisse und dieCompliance der Mitarbeiter. Pressekontakt:Geraldine Strawbridge, gstrawbridge@metacompliance.com