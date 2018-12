München (ots) -Über 42.000 Zuschauer ließen sich von der fabelhaften Diana Damrauals Violetta, Startenor Juan Diego Flórez als ihrem glücklosenLiebhaber Alfredo und Quinn Kelsey als Vater Germont in Verdistragischer Liebesgeschichte begeistern. Die Opernstars bescherten demPublikum einen emotionalen Abend der Extraklasse. Dirigent war derneue, gefeierte Musikalische Direktor der Metropolitan Opera, YannickNézet-Séguin, die fantastische Inszenierung stammte von Tony AwardGewinner Michael Mayer. LA TRAVIATA erreichte mit über 42.000Besuchern eines der besten Ergebnisse aller bisherigenLive-Übertragungen.Im Laufe der aktuellen Saison werden bei MET OPERA LIVE IM KINOnoch fünf weitere Highlights aus der legendären Metropolitan OperaNew York live in bester Bild- und Tonqualität in rund 230 deutschenund österreichischen Kinos zu sehen sein.Am 12. Januar 2019 folgt Francesco Cileas ADRIANA LECOUVREUR mitseinen herrlichen Melodien und mit den umjubelten Opernstars AnnaNetrebko und Anita Rachvelishvili, die bereits zum Saisonbeginn mitAIDA für Standing Ovations in der Met und in den Kinos sorgten. Denzwischen den beiden Damen hin- und hergerissenen Tenorpart übernimmtStartenor Piotr Beczala. Es dirigiert Gianandrea Noseda, dieProduktion stammt von Sir David McVicar.MET OPERA LIVE IM KINOWebseite: www.metimkino.deFacebook: https://www.facebook.com/metimkino/Pressekontakt:Katja Raths, Clasart Classic, Head of Classical Music DepartmentTel: +49 (0) 89 29093-0, Email: katja.raths@tmg.deOriginal-Content von: Clasart Classic, übermittelt durch news aktuell